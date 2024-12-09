Путин вручил Героям России медали «Золотая Звезда» на торжественной церемонии в Кремле

В Кремле прошла торжественная церемония, в ходе которой президент России Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героям России, сообщило РИА Новости.

На мероприятие пригласили свыше 300 военных и гражданских лиц, которые проявили выдающееся мужество и героизм. Среди гостей были Герои Советского Союза, Российской Федерации, а также полные кавалеры ордена Славы и ордена Святого Георгия.

Президент подчеркнул, что страна гордится мужеством бойцов, участвующих в специальной военной операции. Он добавил, что Россия продолжит полагаться на героев СВО, называя их элитой нации.

В рамках программы «Время героев», в которой участвует более 60 кавалеров Ордена мужества и 21 Герой России, уже начата подготовка.

«Обязательно будем и впредь опираться на таких людей. Именно они — настоящая, не поддельная, а подлинная элита и гордость страны», — сказал он в обращении к Героям России.

Президент отметил, что героизм защитников родины становится нравственным примером для миллионов граждан. Церемония была приурочена ко Дню героев Отечества, который ежегодно празднуется 9 декабря.

Ранее сообщалось, что прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным состоится 19 декабря 2024 года.