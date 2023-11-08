Путин встал на колено перед больными онкологией детьми

Ранее сообщалось, что в среду, 8 ноября, президент России Владимир Путин побывал в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева.

Глава государства подарил одной пациентке из города Невьянска Свердловской области куклу.

Отметим, что маленькие пациенты были несказанно рады неожиданному визиту к ним в палату президента. Во время фотографирования в центре им. Димы Рогачева с проходящими лечение детишками Путин встал на колено. Видеозапись разошлась по соцсетям.

Напомним, Путин заявил, что многие страны специально расшатывают стабильность СНГ.