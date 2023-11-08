Владимир Путин подарил куклу онкобольной пациентке из Невьянска

Стало известно, что российский лидер побывал в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева. Об этом также пишет URA.RU .

Сообщается, что во время своего визита в НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Владимир Путин подарил пациентке из Свердловской области, города Невьянска, куклу. Юная девочка страдает от онкологии, поэтому она вместе с матерью приехала на лечение в столицу России. К слову, родительница онкобольной осталась под впечатлением от нахождения в этом медучреждении.

Также российский лидер на память сфотографировался с другими пациентами ведущего центра страны.

А пока напомним, что Владимир Путин 9 ноября посетит Казахстан, где встретится со своим коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Политологи сходятся во мнении, что встреча глав государств будет довольно насыщенной, содержательной и перспективной. Что конкретно обсудят Путин и Токаев и какие решения будут приняты — в материале «Подмосковье сегодня».