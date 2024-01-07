Путин встречает Рождество в домовой церкви своей подмосковной резиденции Ново-Огарево

Президент России Владимир Путин присутствует на Рождественской службе в домовой церкви, что находится на территории подмосковной резиденции главы государства Ново-Огарево, сообщает РИА Новости.

Храм Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огареве возведен еще в 1765 году. Владимир Путин уже впервой встречает там Рождественскую ночь. Последний раз президент присутствовал там на рождественской литургии в 2022 году.

Ранее стало известно, что перед Рождеством Путин встретился с семьями погибших в спецоперации Героев России.