Путин выразил соболезнования родственникам умершего телеведущего Юрия Николаева

Российский президент Владимир Путин отправил телеграмму родственникам скончавшегося телеведущего Юрия Николаева. Текст этой телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Глава России назвал покойного очень талантливым актером, отзывчивым человеком и замечательным телеведущим.

«Всегда трудился увлеченно, с полной отдачей, за годы созидательной работы внёс значимый вклад в сбережение и развитие лучших традиций отечественного телевидения», — указал он.

Путин добавил, что Николаев очень многое сделал для воспитания и становления юных звезд, а также представителей подрастающего поколения.

Ранее сообщалось, что предварительной причиной смерти телеведущего Юрия Николаева могла стать онкология, осложненная заболеваниями верхних дыхательных путей. Об этом сообщил онколог Евгений Черемушкин. По его версии, смерть наступила в результате курения.