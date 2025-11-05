Стала известна возможная причина смерти известного телеведущего Юрия Николаева

Предварительной причиной смерти телеведущего Юрия Николаева могла стать онкология, осложненная заболеваниями верхних дыхательных путей. Об этом сообщил онколог Евгений Черемушкин в беседе с интернет-изданием « Абзац ».

По словам специалиста, при длительном стаже курения в организме накапливаются канцерогенные вещества, которые со временем поражают носоглотку и гортань. Подобные процессы нередко приводят к развитию опухолей.

Врач отметил, что около 40–60% случаев онкологических заболеваний связаны с воздействием канцерогенов, возникающих при курении. При этом страдают не только органы дыхания, но и пищеварительная система, а также сосуды.

Он добавил, что раннее начало курения и отказ от здорового образа жизни повышают риск осложнений, включая сердечно-сосудистую недостаточность и поражения внутренних органов.

Юрий Николаев, бессменный ведущий телепередач «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики», скончался 4 ноября на 77-м году жизни. Известно, что последние годы телеведущий боролся с последствиями онкологического заболевания.

