Путин вышел из машины на Дворцовой площади и пообщался с жителями Петербурга

Российский лидер Владимир Путин во время поездки по Санкт-Петербургу решил пообщаться с местными жителями. Он остановил машину и вышел на Дворцовой площади. Об этом сообщил ТАСС.

Глава государства объяснил свой импульсивный поступок. По его словам, он увидел флаг Военно-морского флота Советского Союза и решил остановить автомобиль. Он обнял моряка, который нес этот флаг.

«Берегите нашу Россию. Берегите себя. Боритесь с фашизмом», — попросил Путина ветеран и сообщил, что отдал Северному флоту порядка 40 лет своей жизни.

Президент в ответ заверил, что так и делает. Он призвал жить дальше и бороться. К Путину также подошел мальчик и попросил сделать вместе с ним памятное фото. Российский лидер исполнил его желание.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о расширении штата центрального аппарата Министерства внутренних дел. Число сотрудников увеличивают на 350 человек, это примерно на 5,2% больше, чем было ранее.