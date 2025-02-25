Путин высказался о приоритетах туристов, посещающих Москву

Владимир Путин встретился Амираном Муцоевым, председателем правления холдинга «Остров Мечты». Он в ходе встречи пошутил насчет приоритетов тех туристов, которые посещают столицу РФ. Об этом рассказало РИА Новости.

Парк «Остров мечты» был открыт в Нагатинской пойме еще в 2020 году. Муцоев отчитался о достижениях за прошедшие годы. По его словам, туристы, которые приезжают в Москву, поменяли свой облик. Раньше это были в основном бизнесмены, которые приезжали в столицу на три дня. Теперь это семьи, которые останавливаются в Москве на шесть и более дней. Они стараются посетить парк развлечений, далее уже у них идут другие планы, в виде посещения Кремля и многого другого.

«Сначала — Кремль, а потом «Остров мечты», — шутливо поправил докладчика Путин.

По утверждению Муцоева, парк посетило уже порядка 19,6 млн человек.

Ранее Путин в интервью заявил, что Россия могла бы договориться с США о сокращении арсеналов на 50%. К этому соглашению со временем мог бы присоединиться и Китай. Президент отметил, что подобные договоренности должны быть основаны на принципе паритета и учитывать интересы Российской Федерации.