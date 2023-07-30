Путин заявил о полученных им серьезных планах по защите Крымского моста

Президент России Владимир Путин в ходе беседы с журналистами в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге признался, что силовыми и другими профильными ведомствами подготовлены планы о повышении в резы безопасности движения по Крымскому мосту и самого стратегического объекта прежде всего.

Глава государства заявил, что все планы им получен, изучены, утверждены и скоро будут реализованы. Сейчас в этом направлении ведется серьезная работа, отметил Путин.

«Получил их [планы]. Будут реализованы. Но пока не реализованы, мне кажется, рано об этом говорить. Хотя, когда это будет сделано, это будет видно», — сказал президент.

Путин добавил, что речь идет не только о защите с технической точки зрения, но и физической защите Крымского моста.

Ранее Путин предрек возможное насильное отторжение Западной Украины в состав Польши.