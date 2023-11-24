Путин заявил о предвзятом отношении западного искусственного интеллекта к российской культуре

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил обеспокоенность по поводу того, что некоторые системы искусственного интеллекта (ИИ), разработанные на Западе, не учитывают и даже отменяют российскую культуру.

Как пишет РИА новости, такое заявление Путин сделал на пленарном заседании конференции Al Journey. Президент подчеркнул, что эти технологии, несмотря на их современность, работают избирательно и ангажировано.

Путин не уточнил конкретные примеры или компании, на которые он имеет в виду, но подчеркнул важность сохранения и продвижения культурного многообразия в цифровой эпохе.

Российские разработчики подобных систем не раз заявляли о том, что могут обеспечить более нейтральный и уважительный подход к различным культурам при создании новых технологий.