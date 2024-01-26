Путин заявил о продвижении российских военных в Соледаре

В Соледаре Донецкой народной республики (ДНР) непростая обстановка, однако армия России успешно выполняет поставленные задачи. Об этом заявил Владимир Путин на встрече со студентами-участниками СВО. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Встреча с молодыми участниками спецоперации проходит в Санкт-Петербурге. На ней российский президент пообщался со студентами, которые отправились защищать родину. Во время мероприятия Путин затронул тему освобождения Соледара. К этому ВС РФ пока лишь стремится, так как это направление — одно из самых горячих на СВО. Обстановка там сложная.

«В Соледаре ситуация непростая, противник пытается атаковать, но у него ничего не выходит. Все контратаки отбиты, идет движение вперед», — уточнил Владимир Владимирович.

Сложной ситуация на направлении считается из-за расположения Соледара. Этот пункт в 75 км к северу от Донецка и в 10 км от Артемовска (Бахмут). В МО России отмечали, что смогли освободить местность возле села Зализнянского от противника на соледарском участке.

Ранее сообщалось, что Путин предположил, кто мог сбить самолет Ил-76.