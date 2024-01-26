Во время встречи со студентами-участниками спецоперации президент Владимир Путин рассказал, чьи ракеты могли сбить российский Ил-76 с украинскими пленными на борту. Об этом сообщает РИА Новости .

Трагедия произошла 24 января в небе над Белгородской областью, где потерпел крушение российский военный самолет Ил-76. На борту находились 65 украинских военнопленных, которых должны были обменять в тот же день. Как отмечало Минобороны, киевские власти знали о предстоящем обмене, поэтому Россия расценила произошедшее как теракт с попыткой обвинить в нем Москву.

Как рассказал президент, на месте крушения самолета обнаружили остатки ракет, которыми сбили борт. Предварительные результаты исследования говорят, что ракеты принадлежат системам ПВО. Путин отметил, что системы, из которых был сделан выстрел, принадлежат либо Америке и являются «Патриотами», либо предоставлены Европой, предположительно, Францией. Точно станет известно, кому принадлежит оборудование, через несколько дней.

Глава государства подчеркнул, что происшествие свидетельствует либо о плохом уровне обучения, либо о нежелании украинских военных, не сумевших справиться с техникой, учиться.

Вдова погибшего при крушении Ил-76 бортмеханика рассказала об успешной службе супруга, в том числе в горячих точках. Женщина поведала о всем пути военного в армии.