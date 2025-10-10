Путин заявил о заинтересованности России в трудовых мигрантах: названы ключевые условия

Фото: [ Заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам прошло под руководством президента России Владимира Путина/Медиасток.рф ]

Россия продолжает нуждаться в иностранной рабочей силе, но делает ставку на квалифицированных и законопослушных мигрантов. Об этом заявил президент Владимир Путин, комментируя итоги своего визита на саммит «Россия — Центральная Азия». Об этом сообщает ТАСС.

По словам российского лидера, страна заинтересована в трудовой миграции, однако требуется именно та рабочая сила, в которой существует объективная потребность. Приезжающие должны строго соблюдать российские законы и общественный порядок.

Путин признал, что в миграционной сфере сохраняется множество проблем, на которые регулярно указывают граждане. Во время переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном было отмечено, что более миллиона граждан республики работают в России.

Они вносят значительный вклад в развитие ключевых отраслей, включая строительство, транспорт и логистику. Российская сторона, в свою очередь, работает над созданием для них достойных условий труда и социальных гарантий.

