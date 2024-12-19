Путин заявил о желании Петра I сделать столицей России Таганрог

Санкт-Петербург уже выполняет некоторые функции столицы, как отметил Путин. Также он высказал идеи о создании третьей столицы в азиатской части страны.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии упомянул Таганрог как один из исторически значимых городов. По его словам, Петр I когда-то рассматривал как Таганрог, так и Санкт-Петербург в качестве новой столицы.

Путин также прокомментировал текущие процессы перевода федеральных органов власти и крупных компаний в регионы, подчеркивая важность децентрализации. Он отметил, что судебная власть уже сосредоточена в Санкт-Петербурге.

Кроме того, президент ранее высказывался о возможности создания третьей столицы в азиатской части страны при условии наличия привлекательных условий для жизни и работы.

Ранее Путин заявил, что Россия будет в любом случае обеспечивать безопасность Белоруссии.