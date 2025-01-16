Разговор Путина и Трампа должны предварять закрытые служебные контакты, заявил Ушаков

Прежде чем Владимир Путин и Дональд Трамп смогут провести личную встречу, необходимо организовать конфиденциальные переговоры между представителями Белого дома и администрации президента России, полагает Юрий Ушаков, помощник главы российского государства.

Ушаков поделился этой информацией с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным, отвечая на вопрос о налаживании взаимодействия между главами России и США.

«Вначале происходят контакты в закрытом формате, между соответствующими службами, в частности, между Белым домом и нашей администрацией (президента РФ — ред.), а потом уже решаются вопросы о дальнейшем развитии диалога, включая возможный разговор на высшем уровне», — сказал он, комментария Ушакова опубликован в Telegram-канале журналиста.

Ранее политолог Светов назвал две страны, в которых могут встретиться Трамп и Путин.

А перед этим стало известно, что Швейцария заявила о готовности организовать встречу Путина и Трампа для обсуждения ситуации на Украине.