Путина шокировал поступок российского бойца, попросившего наградить своего командира

Президент России Владимир Путин в беседе с репортером ВГТРК Павлом Зарубиным признался, что был приятно удивлен, когда один из танкистов во время церемонии награждения его за отличие в зоне СВО попросил не забыть о почестях и для его командира.

Как подчеркнул глава государства, такое могло произойти только в российской армии, где доблесть и забота о товарище возведены в самый высший ранг.

"Какой товарищ у вас по оружию надежный! Он после награждения подошел, говорит: «Можно вопрос?». Я говорю: «Да, в чем вопрос?». Он: «Мне дали, спасибо, а чем командир хуже? Также как я воевал». Здорово! Это вообще… это, не знаю даже, только для России, наверное, характерно", — отметил президент, фрагмент с участием Путина Зарубин опубликовал в соцсетях.

Далее репортер выложил в сети видеоролик, на котором тот самый танкист подходит к президенту и просит за командира, забыв о скромности.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал примерные, по его мнению, сроки окончания проводимой ВС РФ спецоперации на Украине. Глава республики допустил, что военные действия могут вполне завершиться уже к началу лета 2024 года.