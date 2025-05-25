ПВО случайно открыла огонь по пассажирскому самолету над Тверью

Российские силы ПВО случайно открыли огонь по пассажирскому самолету над Тверью. Об этом передают ряд местных пабликов в соцсетях. Сообщается, что, предварительно, самолет не пострадал и продолжил полет.

В качестве доказательства предоставляется видеозапись, на которой отчётливо видно, как в сторону летящего воздушного судна запускают ракеты и направляют на него лазерный луч. Однако подлинность и достоверность видео пока не подтверждены.

В течение ночи стало известно, что системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над городом Тверь. Об этом сообщила пресс-служба правительства Тверской области, ссылаясь на заявление главы региона Игоря Руденю.

В 2:47 по московскому времени стало известно, что в районе Мигалово силами противовоздушной обороны были уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов. По информации от властей, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Спустя 13 минут Руденя доложил об уничтожении ещё трёх беспилотников в том же районе. По его словам, работа средств противовоздушной обороны продолжается.

Накануне в Твери были замечены беспилотные летательные аппараты. Очевидцы сообщали о нескольких взрывах и стрельбе в районе одной из военных частей, предположительно, по дронам.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации объявило, что в течение четырех часов дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 95 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России. Наибольшее количество дронов было уничтожено в Брянской области — 30 единиц.