ПВЗ под запрет: как новые правила изменят жизнь россиян

В России готовят перемены в сфере доставки: власти рассматривают запрет на размещение пунктов выдачи заказов и дарксторов в жилых домах. Инициатива вызвана многочисленными жалобами жильцов на шумные разгрузки ночью, толпы курьеров в подъездах и вечно занятые парковочные места. Эксперт Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович в беседе с RuNews24.ru заявил , что это может изменить цены, в том числе и на доставку.

Аренда помещений после принятия закона о запрете ПВЗ в домах сместится в торговые центры. Однако в ТЦ или отдельных зданиях она существенно дороже. Эксперт считает, что на этом фоне увеличатся расходы операторов ПВЗ, что неизбежно приведет к росту стоимости доставки для конечного потребителя. Особенно сильно пострадает малый бизнес, для которого домашние ПВЗ стали оптимальным решением.

Рынок онлайн-торговли выстроил хрупкий баланс между удобством, скоростью и стоимостью доставки. Запрет ПВЗ в жилом секторе может разрушить эту систему, оставив покупателей без привычной возможности получать заказы «в тапочках». Вместо этого придется ехать в торговые центры, платить за парковку и стоять в очередях.

Парадоксально, но нововведение может увеличить, а не уменьшить количество курьеров. Появится новый сегмент — «последняя миля» доставки, которая действительно превратится в полноценную милю вместо нынешних 100-200 метров.

Ранее сообщалось, что в Wildberries отреагировали на идею запретить ПВЗ в жилых домах.