«Пытались замять»: Мать курской школьницы боится последствий из-за инцидента с дырой в классе

Женщина из поселка Коренево сообщила, что ее дочь может не закончить школу из-за неприятности с дырой в кабинете, пишет «Газета.ру» .

Девятиклассница провалилась в дыру глубиной 2 метра в полу кабинета школы. При этом на капитальный ремонт учебного заведения выделялось около 120 млн рублей. Девочка получила ссадины и ушибы, после чего рассказала о случившемся матери. Как сообщают в Сети, в школе просили не распространяться о произошедшем.

Информация все равно дошла до Минобрнауки. Там объявили о начале проверки. Тем временем мать девочки беспокоится, что у нее и брата начнутся проблемы.

«Да, пытались замять, но у нас поселок маленький. Мать боится, что сестра не закончит школу из-за этого случая – не дадут закончить. Боится, что ее на работе выгонят, уволят, потому что влияние там все имеют – и директор школы, и глава поселка – там все делается по щелчку пальцев. Сестре осталось учиться тут полгода по сути», — заявил журналистам брат пострадавшей девочки.

По словам подростка, никого не предупреждали о наличии глубокой ямы в кабинете, как это пытается доказывать руководство. Власти поселка уточняли, что занятия для школьников проходило в помещении, которое не было предназначено для урока.

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