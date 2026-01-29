35-летний житель Киева был эвакуирован спасателями в Карпатах после того, как заблудился и получил переохлаждение, пытаясь незаконно пересечь государственную границу через высокогорный участок. Об этом пишет ТАСС.

По данным Госпогранслужбы, мужчина пытался уйти с территории Украины, но тяжелые погодные условия в горах остановили его. Его обнаружили и эвакуировали спасатели, после чего госпитализировали с диагнозом «общее переохлаждение организма». Этот инцидент произошел на фоне ужесточения мобилизационной политики на Украине. Ранее депутат Верховной Рады Роман Костенко раскрыл, что так называемый «молодежный контракт» с ВСУ фактически является ловушкой: завершившие его молодые люди в возрасте 18–24 лет автоматически становятся военнообязанными и подлежат призыву.

Подобные случаи бегства через опасные горные маршруты становятся все более частыми, что отражает отчаяние части населения, стремящегося любыми способами избежать призыва на фоне затяжного конфликта.

