Пытавшийся поджечь военкомат в Москве заявил, что ему угрожали мошенники

Мужчина, которого задержали за попытку поджога призывного пункта в Москве, рассказал, что его вынудили совершить это преступление. Об этом он сообщил на видео, которое было опубликовано РИА Новости и получено от столичного управления Росгвардии.

В понедельник, 16 июня, в центре столицы был задержан молодой человек 18 лет, который пытался устроить поджог в призывном пункте. Об этом сообщает Росгвардия.

Благодаря оперативным действиям удалось быстро потушить возгорание с помощью огнетушителя. Задержанного передали представителям полиции для выяснения всех подробностей произошедшего.

«Пытался поджечь военкомат… мошенники обещали посадить семью… меня и семью», — сказал задержанный на видео.

Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла попытку поджога железной дороги в Приморье по заданию Украины.