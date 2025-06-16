Пытавшийся поджечь военкомат в Москве заявил, что ему угрожали мошенники
Задержанный в Москве мужчина заявил, что его заставили поджечь призывной пункт
Фото: [REGIONS/Александр Смолин]
Мужчина, которого задержали за попытку поджога призывного пункта в Москве, рассказал, что его вынудили совершить это преступление. Об этом он сообщил на видео, которое было опубликовано РИА Новости и получено от столичного управления Росгвардии.
В понедельник, 16 июня, в центре столицы был задержан молодой человек 18 лет, который пытался устроить поджог в призывном пункте. Об этом сообщает Росгвардия.
Благодаря оперативным действиям удалось быстро потушить возгорание с помощью огнетушителя. Задержанного передали представителям полиции для выяснения всех подробностей произошедшего.
«Пытался поджечь военкомат… мошенники обещали посадить семью… меня и семью», — сказал задержанный на видео.
Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла попытку поджога железной дороги в Приморье по заданию Украины.