Пытка батареей и смертный приговор: циничный хозяин обрек собаку с щенками на гибель в подмосковной промзоне

Жестокая цепь событий, начавшаяся в подмосковном Протвине, едва не оборвалась трагедией в серпуховской промзоне. Собака по кличке Герда, чья жизнь с хозяином в общежитии была скорее пыткой, чем заботой, оказалась выброшенной на улицу вместе с семью новорожденными щенками. Теперь бедолаге и ее детенышам ищут новый дом, сообщает REGIONS .

Как рассказали очевидцы, животное постоянно держали привязанным к батарее на общей кухне, морили голодом и лишали регулярного выгула. Когда у Герды, получившей редкий шанс на самовыгул, родились щенки, хозяин избавился от всей семьи, цинично соврав соседям, что отвез их «на ферму». На деле все, включая маму, оказались в холодной промзоне. Без человеческой помощи хвостатые могли там погибнуть.

«Малыши пережили сильный стресс и сейчас остро нуждаются в человеческом внимании и заботе. Главная задача — вернуть им утраченное доверие к людям», — говорит жительница Надежда.

Шансов выжить у животных, не приспособленных к уличной жизни, практически не было. Переломным моментом стало обращение в соцсети жительницы Серпухова Надежды. Ее пост всколыхнул местное сообщество: в считанные часы для собак нашлась временная передержка и волонтерская помощь. Спасенной матери дали новое имя — Гера, следуя примете, что это знаменует начало новой судьбы.

Семь щенков, несмотря на пережитый стресс, демонстрируют бойкий характер и любознательность. Однако их будущее полностью зависит от людей. Волонтеры ищут ответственных хозяев, готовых подарить им настоящий дом, тем самым замкнув круг жестокости на акте милосердия.

