Рабочего убило током в кузбасской шахте

Мужчина выполнял электрослесарские работы на шахте Усковская, но получил смертельный удар током. Об этом сообщает издание «Vse42.ru» со ссылкой на Сибирское управление Ростехнадзора.

Трагедия произошла 19 апреля в Новокузнецке. На горном предприятии мужчина умер после проведения работ по ревизии электрооборудования в действующей горной выработке. Удар током оказался слишком сильным: спасти сотрудника не удалось.

Обстоятельства и детали инцидента установит специальная комиссия в рамках расследования. Не исключено, что электрослесарь производил работы с нарушением техники безопасности.

Ранее сообщалось, что в начале апреля на Урале обвалилась шахта «Северопесчанская». Результатом этого ЧП стала смерть одного из рабочих.