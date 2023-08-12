Рабочие меняют плитку у входа на железнодорожную платформу Нахабино

«Конечно, похвально, что проводят работы. Благоустройство — это хорошо, платформа эта важный транспортный узел. Рад, что за последние несколько лет здесь столько изменений произошло. Помню еще, как по надземной лестнице на платформу ходили. Перемены эти все только радуют», — поделился один из местных жителей Семен Блохин.