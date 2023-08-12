Рабочие меняют плитку у входа на железнодорожную платформу Нахабино
Фото: [Владимир Киселев]
При входе на железнодорожную платформу Нахабино со стороны улицы Станционной идет частичная замена плитки, которая направлена на создание комфортной транспортной среды для посетителей общественного транспорта.
«Конечно, похвально, что проводят работы. Благоустройство — это хорошо, платформа эта важный транспортный узел. Рад, что за последние несколько лет здесь столько изменений произошло. Помню еще, как по надземной лестнице на платформу ходили. Перемены эти все только радуют», — поделился один из местных жителей Семен Блохин.
Напоминаем, что в середине июня Андрей Воробьев рассказал об открытии нового транспортно-пересадочного узла с автовокзалом в Бронницах.