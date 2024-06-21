Рабочие приступают к строительству нового корпуса «Внуковской школы» в Дмитрове

В Дмитрове рядом с «Внуковской школой» стартовали подготовительные работы к строительству нового корпуса школы, который будет рассчитан на 350 мест. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы пройдут в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Сейчас на площадке проходит выемка грунтов под фундамент будущего здания, выравнивание рельефа и строительство объездных путей. В новом корпусе обустроят учебные классы, помещения для групп продленного дня, спортивный и актовый залы, столовую с пищеблоком, на прилегающей территории — спортивные и детские игровые площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий. Основное здание школы планируют обновить. Завершение всех работ запланировано на 2025 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.