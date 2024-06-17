Рабочие приступили к благоустройству территории Поваровской школы в Солнечногорске

В поселке Поварово Солнечногорска продолжается строительство пристройки к Поваровской средней общеобразовательной школе, рассчитанной на 300 мест, рабочие приступили к благоустройству и озеленению территории. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 110 рабочих и три единицы техники. Подрядчик ведет отделочные работы внутри помещений и монтаж инженерных систем. На прилегающей территории проводятся работы по благоустройству», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках государственной программы. В пристройке разместят учебные кабинеты, мастерские, лаборатории, игровые для групп продленного дня, актовый и спортивный залы, библиотеку с читальным залом, столовую и другие помещения, на прилегающей территории — многофункциональную площадку для проведения мероприятий. Завершить строительство планируют до начала нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.