Рабочие приступили к капитальному ремонту школы в Раменском округе
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
В Раменском округе стартовал капитальный ремонт школы № 18, подрядчик выполняет работы по демонтажу внутренних конструкций здания, сообщили в областном Минстрое.
Работы пройдут в рамках президентской программы «Модернизация системы общего образования». В рамках ремонта строители обновят кровлю и фасад школы, установят новые окна и двери, сантехническое оборудование и не только. Отметим, что общая площадь здания школы превышает 1,7 тысячи квадратных метров. Завершение работ запланировано на август следующего года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.