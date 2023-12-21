Рабочие приступили к капитальному ремонту школы в Раменском округе

Работы пройдут в рамках президентской программы «Модернизация системы общего образования». В рамках ремонта строители обновят кровлю и фасад школы, установят новые окна и двери, сантехническое оборудование и не только. Отметим, что общая площадь здания школы превышает 1,7 тысячи квадратных метров. Завершение работ запланировано на август следующего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.