Рабочие приступили к работам по обновлению бульвара Болотова в Пущино

В подмосковном наукограде Пущино стартовали работы по благоустройству бульвара Болотова. Об этом рассказали в региональном Минблаго.

Глава ведомства Михаил Хайкин отметил, что почти девяносто процентов местных жителей высказалось за то, что бульвар требует существенного обновления. При этом 78% сказали, что необходимо сохранить его существующий исторический облик.

Отмечается, что все работы должны быть завершены в сентябре. Ожидается, что изюминкой бульвара станет прогулочная аллея, вдоль которой расположат стенды о биографии Болотова. Площадь благоустройства составляет 1,7 гектара.

Ранее глава региона Андрей Воробьев заверил жителей подмосковной Вереи, что при благоустройстве города будет сохранена историческая застройка.