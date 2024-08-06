Рабочие приступили к устройству подпорных стен в рамках строительства автодороги «Путилково — Пятницкое шоссе» в Красногорске, работы проводятся с помощью технологии «стена в грунте». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Со стороны Пятницкого шоссе, где будет располагаться подпорная стена № 1, строители ведут устройство форшахты — специальной направляющей конструкции, которая предотвращает осыпание грунта и обеспечивает сохранение контура скважин для дальнейшего устройства буронабивных свай», — говорится в сообщении.

Помимо этого, рабочие выполняют устройство свайных оснований под опоры моста через реку Журавку, строительство ливневой канализации и переустройство инженерных коммуникаций. Дорогу строят в рамках комплексного плана по модернизации и развитию существующей дорожной сети в Путилкове. Она обеспечит устойчивую транспортную связь с Пятницким шоссе, а также улучшит дорожную ситуацию в районе шоссе. Завершение работ запланировано на первый квартал 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.