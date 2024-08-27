Рабочие приступили к устройству ростверков опор путепровода через трассу А-105 в рамках реконструкции Каширского шоссе

Рабочие продолжают обустраивать транспортную развязку между Володарским и Каширским шоссе в Ленинском округе, здесь возводят два путепровода — через Каширское шоссе и трассу А-105. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На путепроводе через трассу А-105 приступили к устройству ростверков (верхней части фундаментов) опор путепровода — сейчас работы проводятся на опоре № 1, а на опоре № 2 устраивают свайное основание», — говорится в сообщении.

Помимо этого, рабочие продолжают выполнять омоноличивание межбалочных швов и армирование плиты пролетного строения на путепроводе через Каширское шоссе. Вместе с этим они ведут монтаж металлоконструкций пролетного строения строящейся разворотной эстакады между Каширским шоссе и А-105. Стройготовность транспортных объектов составляет 60%, завершить работы планируют до конца 2024 года. После этого будут обеспечены бессветофорные проезды с Каширского шоссе в сторону Москвы и с Каширского шоссе и трассы А-105 на Володарское шоссе, что позволит экономить в пути до 20 минут.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.