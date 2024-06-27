Рабочие приступили к заливке фундамента для бассейна в подмосковном реабилитационном центре «Ясенки»
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
Рабочие приступили к строительству бассейна в центре реабилитации «Ясенки» в поселении Вороновское, работы проходят в рамках госпрограммы за счет средств бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«На площадке 20 рабочих и три единицы техники. Ведутся работы по устройству фундаментной плиты, выносу инженерных сетей. Следующим этапом станет возведение вертикальных стен», — говорится в сообщении.
Бассейн площадью более тысячи квадратных метров построят на участке общей площадью 2,7 гектара. В составе блока бассейна обустроят основную чашу, акватренажеры, тренерскую и другие помещения. Завершить работы планируют в начале 2025 года.
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