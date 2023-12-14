Рабочие приступили к заливке первого льда в новом ФОКе в Волоколамске

Рабочие завершают строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Об этом сообщили в областном Минстрое.

«Более 100 рабочих завершают чистовую отделку помещений, ведут монтаж инженерных сетей, благоустройство территории. Подрядчик приступил к первой заливке льда на катке. Строительная готовность более 90%», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках нацпроекта «Демография». В здании ФОКа, площадь которого составляет почти шесть тысяч квадратных метров, разместили каток, трибуну на 230 мест, раздевалки с душевыми, тренерские, медкабинет, кафе, зону ожидания и другие помещения. Рядом с новым спортобъектом обустроили парковку и зоны отдыха. Отметим, что открытие ледовой арены запланировано на первый квартал 2024 года.

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