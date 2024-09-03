Рабочие продолжают строительство путепровода в Апрелевке Наро-Фоминского округа

В Апрелевке Наро-Фоминского округа продолжается строительство путепровода, рабочие приступили к устройству подпорных стен № 3 и № 4 со стороны улицы Апрелевской. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы проходят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Строители также выполняют устройство подпорных стен № 1 и № 2 со стороны улицы Самохина, поставку металлоконструкций пролетного строения на строительную площадку и не только. Строительство проходит в рамках модернизации, которую проводит РЖД в связи с запуском МЦД-4 «Апрелевка —Железнодорожная». Завершить работы планируют в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.