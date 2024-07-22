Рабочие устанавливают игровые площадки в новом детском саду в Лобне

В микрорайоне Катюшки Лобни завершается строительство большого современного детского сада, рассчитанного на 330 мест, рабочие устанавливают детские игровые комплексы, качели, лавочки и песочницы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 50 рабочих и три единицы техники. В здании ведется пусконаладка инженерных сетей и оборудования, электромонтажные работы, установка сантехнического оборудования, сборка и расстановка мебели. Рядом с садиком идет установка качелей в виде лошадей и дельфинов, лавочек и песочниц. Общая стройготовность более 95%», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Площадь здания составит пять тысяч квадратных метров, детсад будет рассчитан на 14 групп детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Для них обустроят групповые помещения со спальнями, буфетными и игровыми, залы для занятий музыкой и физкультурой, медблок, кабинеты психолога и логопеда и другие помещения. Завершить работы и сдать объект планируют в августе.

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