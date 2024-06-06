Рабочие устанавливают оконные блоки в новом детском саду в подмосковных Люберцах

Возведение детского сада в поселке ВУГИ городского округа Люберцы продолжается в соответствии с ранее утвержденным графиком. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Одновременно с установкой окон подрядчик монтирует леса для проведения фасадных работ, а также выполняет кладку внутренних перегородок и монтаж инженерных коммуникаций. В трехэтажном здании разместятся 9 групповых помещений для детей от 1,5 до 7 лет, а также музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, медицинские кабинеты.

Известно, что ввод в эксплуатацию данного дошкольного общеобразовательного учреждения планируется в начале 2025 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье планирует подписать на ПМЭФ порядка сорока соглашений.