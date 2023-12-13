Рабочие устранили ямы на дорогах в пяти округах Подмосковья
Фото: [Минтранс Подмосковья]
Специалисты Мосавтодора провели ямочный ремонт в пяти городских округах Подмосковья, дефекты удалось выявить в ходе обследования дорожной сети. Об этом сообщили в областном Минтрансе.
Так, ямы устранили в селе Борисово Можайского округа, в селе Онуфриево городского округа Истра, в деревне Сабурово под Красногорском, в Коломне и в коттеджном поселке Родничок Богородского округа.
«Ямочность и дефекты покрытия представляют угрозу для всех участников дорожного движения, повышая риск возникновения аварийных ситуаций, связанных с выездом автомобиля на встречную полосу или потерей контроля над автомобилем. В связи с этим, специалисты оперативно принимают меры и проводят ремонтные работы регулярно и круглогодично», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.