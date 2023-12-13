Рабочие устранили ямы на дорогах в пяти округах Подмосковья

«Ямочность и дефекты покрытия представляют угрозу для всех участников дорожного движения, повышая риск возникновения аварийных ситуаций, связанных с выездом автомобиля на встречную полосу или потерей контроля над автомобилем. В связи с этим, специалисты оперативно принимают меры и проводят ремонтные работы регулярно и круглогодично», — подчеркнули в ведомстве.