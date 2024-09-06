Рабочие завершают благоустройство территории новой поликлиники в Лобне

«Поликлиника рассчитана на 600 посещений в смену», — уточнил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Он уточнил, что на следующей неделе в учреждение начнется поставка медицинского оборудования. В нем будут работать врачи всех основных медицинских специальностей, обустроят лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, лечебно-профилактические подразделения и не только. Открыть поликлинику планируется уже в ближайшее время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.