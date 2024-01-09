Рабочие завершают фасадные работы на здании новой школы в селе Немчиновка

Строительство новой школы, рассчитанной на 550 мест, продолжают осуществлять на улице Московская в селе Немчиновка Одинцовского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.

Напоминаем, что возведение данного образовательного учреждения ведется с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) по федеральному проекту «Инфраструктурное меню».

В настоящий момент на площадке задействовано порядка двухсот рабочих и 3 единицы спецтехники. Строители завершают фасадные и отделочные работы, также ведется устройство внутренних инженерных сетей.

Перед Новым годом губернатор Андрей Воробьев сообщил, что учителя в Подмосковье будут получать доплату за аренду жилья.