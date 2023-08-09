Рабочие завершают капитальный ремонт «Чисменской» школы в Волоколамске

В поселке Чисмена Волоколамского округа продолжается капитальный ремонт «Чисменской» школы, которая расположена на улице Школьная. Работы завершены более чем на 70%, сообщили в областном Минстрое.

Сейчас ремонт выполняют более 60 рабочих. Они завершают чистовую отделку помещений, фасадные, кровельные и другие работы. Кроме того, начинается благоустройство прилегающей территории. Отметим, что школу построили в 1963 году, поэтому ей требовался капитальный ремонт. Открыть образовательное учреждение планируют 1 сентября.

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