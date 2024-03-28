Рабочие завершают отделочные работы в здании нового детского сада в подмосковном ЖК «Южная Битца»

На территории жилого комплекса «Южная Битца» в Ленинском городском круге завершают отделочные работы в детском саду No4, который строит ГК ФСК под брендом «Первого ДСК». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

На данный момент ведутся работы по устройству наливных полов, подвесных потолков, укладка плитки в санузлах, работы по устройству систем сигнализации и управления, монтаж вентилируемого фасада. Подходят к завершению отделочные работы в пищеблоке и спортзале. Данный детский сад планируется ввести в эксплуатацию во 2 квартале этого года.

Кроме того, на территории комплекса ведется строительство детского сада No3, который планируется сдать в эксплуатацию в 1 квартале следующего года. Здание площадью почти пять тысяч квадратных метров рассчитано на 325 дошкольников. Сейчас на объекте выполнены земляные работы, обустроены фундаменты.

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