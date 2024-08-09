Рабочие завершают ремонт региональной дороги в Электрогорске по нацпроекту БКД

Специалисты Мосавтодора обновляют более двух километров старого асфальтобетонного покрытия на одной из центральных улиц в городе Электрогорске Павлово-Посадского округа, работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы затрагивают участок улицы Советской от лицея до пересечения с Горьковским шоссе. В работах применяют смесь А16Вн, которая обеспечит высокий уровень износоустойчивости и продлит межремонтные сроки. Это обеспечит комфортное передвижение около 30 тысяч местных жителей. После ремонта специалисты укрепят обочины и нанесут разметку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.