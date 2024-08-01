Рабочие завершили устройство опор правой стороны путепровода через железную дорогу на Пироговском шоссе в Мытищах

Рабочие завершили устройство всех опор правой стороны путепровода через железную дорогу и монтаж балок на пролетных строениях искусственного сооружения на Пироговском шоссе в Мытищах, вскоре на объекте начнется омоноличивание межбалочных швов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Новый путепровод будет состоять из двух частей, его длина составит около 80 метров. Строители также продолжают выполнять переустройство сетей связи, устройство автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) и другие работы. Отметим, что они проходят в рамках реконструкции шоссе, завершить их планируют к IV кварталу 2024 года. Это будет способствовать улучшению дорожной ситуации на Пироговском шоссе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.