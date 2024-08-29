Рабочие завершили устройство пролетного строения временного моста на дороге «Путилково-Пятницкое шоссе» в Красногорске

В Красногорске завершилось обустройство пролетного строения временного моста, работы проходят в рамках строительства дороги «Путилково — Пятницкое шоссе». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Временный мост, устройство которого завершили, в дальнейшем будет использоваться при возведении капитального мостового сооружения через реку Журавку длиной свыше 66 метров в составе будущей автомобильной дороги «Путилково — Пятницкое шоссе», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Рабочие также выполняют устройство свайных оснований под опоры мостового перехода, ведут устройство подпорных стен со стороны Пятницкого шоссе, строительство ливневой канализации и переустройство инженерных коммуникаций. Работы проходят в рамках комплексного плана по модернизации и развитию существующей дорожной сети в микрорайоне Путилково. Здесь также построят одноуровневую кольцевую развязку, обустроят пешеходную зону и велодорожку. Завершить работы планируют в начале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.