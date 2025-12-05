Рабочий визит силовиков: в администрации Энгельсского района Саратовской области проходят обыски

В администрации Энгельсского района Саратовской области в среду проходят следственно-оперативные мероприятия в рамках возбужденных уголовных дел. По данным источников, к работе привлечены следователи регионального управления СКР, действующие по прямому поручению председателя следственного комитета Александра Бастрыкина, сообщило ИА «Взгляд-инфо».

Антикоррупционная операция, как сообщается, направлена на проверку деятельности ряда высокопоставленных чиновников муниципалитета. Оперативное сопровождение обеспечивают сотрудники МВД.

Как стало известно, особый интерес у следователей вызывает фигура первого заместителя главы администрации Энгельсского района Евгения Шпольского. Источник в правоохранительных органах, ссылаясь на имеющуюся информацию, отметил, что к чиновнику есть «серьезные и обстоятельные вопросы».

При этом, по данным собеседников в самой администрации, Евгений Шпольский на текущий момент не задержан и формально продолжает находиться на своем рабочем месте. Масштабы и цели проводимой силовиками проверки официально пока не комментируются.

