Работа до потери пульса: новые правила заставят трудиться с температурой 38 градусов

Минздрав России готовит изменения в порядок оформления листков нетрудоспособности, которые планируется ввести с 2026 года. Согласно новому порядку, больничный лист по личному запросу можно будет оформить только в случае, если болезнь или травма не позволяют выполнять рабочие обязанности, пишет Амурполит со ссылкой на Царьград.

Эксперты предполагают, что после внесения поправок россиянам, в некоторых случаях, придется выходить на работу даже с повышенной температурой, если состояние позволяет трудиться. В список уважительных причин для получения больничного добавлены лечение в санатории, уход за нуждающимся членом семьи, карантин, беременность, процедура усыновления и протезирование.

По словам депутата Госдумы Алексея Куринного, нововведения позволят точнее оценивать необходимость освобождения от работы и уменьшить число необоснованных больничных.

Параллельно с этим, с 2026 года планируется увеличить максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности до 200 тыс. руб. Для его получения потребуется страховой стаж не менее 8 лет и средний ежемесячный заработок от 233 тыс. руб.

