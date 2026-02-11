Работа мечты или зарплата мечты? Новый опрос показал, что гонит россиян на поиски новой карьеры

Каждый третий работающий россиянин рассматривает возможность смены работы в течение ближайшего года. Таковы результаты нового опроса, проведенного финансовой онлайн-платформой WEBBANKIR, с которыми ознакомилась «Гаᴚета.Ru ».

Согласно исследованию, 32,7% респондентов хотели бы найти новое место работы. При этом половина из этой активной группы (16,3% от всех опрошенных) готова к еще более радикальным изменениям — смене не только работодателя, но и профессии в целом.

Ключевым мотивом для смены работы является желание увеличить доход. На это указали две трети тех, кто планирует искать новое место, что составляет 22,4% от общего числа участников опроса. Другими значимыми причинами стали отсутствие карьерного роста (9,3%) и чрезмерный объем нагрузки (6,1%).

Несмотря на планы о переменах, подавляющее большинство респондентов (81,7%) смотрят в будущее с финансовым оптимизмом и верят, что их доходы в течение года вырастут. Из них 43,1% твердо убеждены в росте, а 38,6% считают это вероятным. Ожидают снижения доходов лишь 5,2% опрошенных.

Отвечая на вопрос, за счет чего может произойти этот рост, более половины (54,2%) рассчитывают на дополнительные переработки. Каждый пятый видит источник в карьерном росте (21,6%) или доходах от банковских вкладов (20,9%). На рост заработка близких надеются 13,7%. Примерно по 9% участников связывают увеличение доходов со сдачей недвижимости в аренду или инвестициями в ценные бумаги. Опрос был проведен по всей России среди 2000 человек в возрасте от 20 до 50 лет. Респонденты могли выбирать несколько вариантов ответов.

Ранее сообщалось, что в Госдуме пересматривают понятие сверхурочной нагрузки для работников.