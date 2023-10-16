Работа по заготовке кормов завершается в Подмосковье

В Московской области завершаются работы по заготовке кормов для сельскохозяйственных животных, на данный момент они выполнены на 99,3% от плана. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

«Уже заготовлено 880 тысяч тонн сенажа, 600 тысяч тонн силоса, 77,2 тысячи тонн сена. В хозяйствах всех категорий на одну условную голову в целом заготовлено 26,6 центнера кормовых единиц», — уточнил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

В ведомстве уточнили, что самостоятельное производство кормов для животных позволит максимально реализовать генетический потенциал сельскохозяйственных животных. Это, в свою очередь, будет повышать молочную и мясную продуктивность скота, а также сохранять его здоровье и продуктивное долголетие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.