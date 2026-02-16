Работа сначала своим: в ТК хотят закрепить приоритет россиян при трудоустройстве

В Трудовой кодекс РФ предлагают внести норму о приоритете трудоустройства граждан России перед иностранцами и лицами без гражданства. Законопроект внесен в Госдуму депутатами во главе с Леонидом Слуцким.

Поправки предполагают изменения в статьи 327.1 и 351.5 ТК РФ. По замыслу авторов, сначала работу должны получать россияне, а уже затем работодатели смогут закрывать кадровые дефициты за счет мигрантов, пишет «Российская газета».

Авторы инициативы утверждают, что часть работодателей привлекает иностранных работников из соображений экономии — из-за более низкой оплаты труда или оформления по «серым» схемам. В пояснительной записке отмечается, что в ряде сфер, особенно в строительстве и ЖКХ, фиксируются вакансии с предпочтением иностранных граждан. Депутаты считают, что при создании достойных условий труда россияне готовы работать и в этих отраслях.

По мнению разработчиков, универсальная норма позволит снизить социальную напряженность и простимулирует рост официальных зарплат. Сейчас отдельные положения о приоритете граждан РФ уже учитываются при формировании квот на привлечение иностранной рабочей силы, однако они действуют ограниченно. В случае принятия законопроекта потребуются также изменения в закон о правовом положении иностранных граждан. Инициаторы заявляют, что поправки не противоречат международным обязательствам России, включая договор о Евразийском экономическом союзе.

