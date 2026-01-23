Работа в холоде: когда работодатель обязан сократить рабочий день

Работать в холодном офисе сотрудники не обязаны: санитарные нормы устанавливают минимально допустимую температуру воздуха на рабочем месте, а при ее снижении работодатель должен либо сократить рабочее время, либо обеспечить дополнительные меры защиты.

Температура воздуха в офисных помещениях должна быть не ниже 19 градусов при полном рабочем дне. Если этот показатель опускается ниже установленной нормы, работодатель обязан пересмотреть условия труда и сократить время нахождения сотрудников на рабочем месте. Об этом сообщила ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Депутат напомнила, что требования к температурному режиму закреплены санитарными правилами и обязательны для всех работодателей. Для стандартной офисной работы минимально допустимым уровнем считается 19 градусов тепла. В помещениях, где сотрудники выполняют физически активные задачи, допустим более низкий порог — не ниже 13 градусов.

Если температура в офисе падает до 18 градусов, сотрудники могут находиться там без перерыва не более шести часов. При снижении до 16 градусов продолжительность работы сокращается до четырех часов. В таких случаях работодатель обязан либо уменьшить рабочее время, либо принять дополнительные меры для защиты персонала.

Для складов и производственных помещений с высокой физической нагрузкой действуют более мягкие нормы. Однако даже там существуют ограничения. Например, при температуре около 7 градусов выполнять разгрузочные работы допускается не дольше одного часа подряд, после чего необходим перерыв для обогрева.

Альтернативным вариантом может стать обеспечение работников специальной одеждой с достаточной теплоизоляцией. При этом соблюдение санитарных требований остается обязанностью работодателя, а не правом выбора, подчеркнула Стенякина.

Ранее автомобилистам рассказали о плюсах и минусах газового топлива.