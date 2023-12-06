Работающие родители в Подмосковье теперь смогут получить выплату по уходу за детьми-инвалидами
Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]
Родители, которые ухаживают за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы и продолжают работать, теперь также смогут получать выплаты, сообщили в подмосковном Минсоцразвития. Соответствующие изменения были внесены в Указ президента о ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.
«Выплату 10 тысяч рублей получают неработающие родители, осуществляющие уход за детьми-инвалидами, а с 1 января 2024 года у них появится возможность трудоустроиться, не теряя поддержку государства», — уточнили в сообщении.
В ведомстве добавили, что такие родители и опекуны смогут работать неполный рабочий день, дистанционно, по договорам авторского заказа и гражданско-правового характера. Помимо этого, они могут быть оформлены как индивидуальные предприниматели и самозанятые.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.