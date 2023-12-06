Работающие родители в Подмосковье теперь смогут получить выплату по уходу за детьми-инвалидами

Родители, которые ухаживают за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы и продолжают работать, теперь также смогут получать выплаты, сообщили в подмосковном Минсоцразвития. Соответствующие изменения были внесены в Указ президента о ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.